Falta de professores: leitor cobra contratação em rede municipal de SP

Hilton da Silva Pereira reclama de falta de professores em escolas da rede municipal da zona leste de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Hilton da Silva Pereira: "Minha filha matriculada no 4º ano na EMEF Jd. das Laranjeiras pertencente à Diretoria Regional de Educação (DRE) de São Mateus, na zona leste de São Paulo, está sem aula porque não há professores para a turma dela. Minha esposa já foi até a DRE e nada foi resolvido. Falaram que serão chamados os aprovados no último concurso que aconteceu, mas esse concurso é composto de várias fases e até a convocação demora muito tempo e a minha filha nem demais crianças não podem ficar sem aulas. A Prefeitura de São Paulo está violando toda a legislação que coloca a educação pública gratuita e de qualidade como um dos direitos básicos. O problema da falta de docentes também afeta outras escolas, a EMEF Coelho Neto também passa pelo mesmo problema com várias salas sem professores regentes. Outras quando têm regentes não têm professores substitutos (chamados módulos) o que faz ter que dividir as crianças em outras salas na ausência do regente, causando superlotação nas salas de aulas. Isso influencia totalmente na qualidade. Não aceito ficar esperando, já que os poderes públicos não esperam nós contribuintes pagar nossos impostos.

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), afirma que não há falta no quadro de professores nas EMEFs Jardim das Laranjeiras e Coelho Neto. Na ausência de professores, substitutos são encaminhados para as unidades. Ainda assim, em caso de indisponibilidade de substituto, é providenciada a realocação temporária dos estudantes. Faltas não justificadas são descontadas. Em relação ao caso da estudante mencionada, um professor substituto já foi encaminhado para cobertura de licença médica. Sobre a Coelho Neto, foi realizada atribuição de aulas e todas as salas estão atendidas."

