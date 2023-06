Faria Lima: leitor cobra conserto de buraco em via da região

Fábio Alcides trabalha na região da Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. Ele pede auxílio para que a prefeitura de São Paulo conserte um buraco que está localizado na Rua Adolfo Tabacow.

Reclamação de Fábio Alcides: “Trabalho na região da Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, e peço ajuda do jornal para que a prefeitura de São Paulo conserte um buraco que tem em uma travessa com a avenida. É um buraco muito perigoso em uma via de mão única. Trata-se da Rua Adolfo Tabacow, próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima. Eu me assustei quando me deparei com um motoqueiro transitando pela via e desviando bem em cima do buraco. Por pouco, não foi vítima de um acidente. A situação fica ainda mais delicada quando está chovendo ou no período noturno, momentos em que a visibilidade não é tão nítida. Desta forma, peço que providências sejam tomadas o quanto antes para sanar o problema que afeta moradores, comerciantes e trabalhadores da região da Avenida Faria Lima.”

Vista da Avenida Brigadeiro Faria Lima, região empresarial localizada na zona oeste de São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, afirma que vistoriou o endereço mencionado e executou o serviço de tapa-buraco no local na mesma data. De janeiro a abril deste ano, foram realizados 65.243 reparos no asfalto, que equivalem a uma área de 914.760 m² de vias recuperadas na capital. A população pode solicitar o serviço de tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

