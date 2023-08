Fiação elétrica: leitora cobra poda de árvore para evitar acidentes

Simone Ferreira solicita para a Enel Distribuição São Paulo a poda de uma árvore localizada na Rua Cravari, em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade. Segundo ela, o serviço é fundamental para evitar curto circuito.

Reclamação de Simone Ferreira: “Eu sou moradora há décadas do bairro São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e leitora do Estadão. Por isso, recorro ao jornal para que possa me auxiliar com relação a uma queixa que envolve moradores do bairro. Uma árvore que está tocando a fiação elétrica pode provocar acidentes e ferir, inclusive, quem transita pela calçada. Na rua, há muitos idosos e também crianças que caminham diariamente pelo local para se deslocarem para a escola, por exemplo. Desta forma, solicitamos a poda da árvore que está tocando na fiação elétrica. Já deu curto circuito em algumas residências. A árvore está na Rua Cravari, em frente ao número 49. Para quem vem da Rua Cembira, a árvore está localizada do lado esquerdo. Solicito que a poda seja feita com frequência como forma preventiva. Não somente por risco de curto, mas também de queda quando demos a alta temporada de chuvas na cidade de São Paulo. Agradeço desde já a atenção com relação a queixa apresentada.”

Leitora cobra poda de árvore para evitar acidentes. Foto: Arquivo pessoal/Simone Ferreira

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “Em nota, a Enel Distribuição São Paulo informa que realizou a poda da árvore no endereço citado. A companhia esclarece que só realiza podas preventivas de galhos que estejam próximos à rede elétrica. A manutenção e remoção de árvores é feita pela Prefeitura do município. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos sobre o assunto.”

