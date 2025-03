Foco de dengue: leitor cobra vistoria em imóvel na região do bairro Conceição

Reclamação de Alexandre Mendes: “Solicito vistoria em local pela Prefeitura de São Paulo, em razão de risco de focos de dengue. A casa da esquina da Avenida Martin Luther King, 2.210, no bairro Conceição, zona oeste de São Paulo, está abandonada há décadas e apresenta possíveis focos de dengue e considerável quantidade de lixo. Peço que as autoridades tomem todas as providências necessárias, em razão da grave situação da doença que enfrentamos na cidade de São Paulo.”

Resposta da Subprefeitura Butantã: “A Subprefeitura Butantã informa que o imóvel localizado na Avenida Martin Luther King, 2218, trata-se de propriedade particular, cabendo ao proprietário os serviços de zeladoria. O dono foi notificado a realizar os trabalhos necessários. O local já recebeu cinco aplicações de larvicida contra a dengue, sendo a última no dia 16 de janeiro, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O endereço está cadastrado para receber aplicações com drone, como ação preventiva de combate e controle de mosquito transmissor da dengue.”Posteriormente, o leitor reforçou que o local está abandonado há muito tempo. Ele afirma que uma vistoria é necessária no local."