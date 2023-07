Lucas Feliciano reclama que a Bica Ceará, no bairro Fundação, em São Caetano do Sul, está praticamente abandonada. Ele cobra providências da prefeitura.

Reclamação de Lucas Feliciano: “A Bica Ceará, no bairro Fundação, em São Caetano do Sul, está praticamente abandonada. Em todos os bairros da cidade há uma bica para fornecer água tratada para os moradores, mas só a do bairro Fundação está nestas condições. Pagamos impostos altíssimos à Saesa e à Prefeitura de São Caetano, mas o retorno que temos é uma bica abandonada, sem torneiras e sem água.

Fornecimento de água: leitor reclama de abandono em bica pública de São Caetano do Sul. Foto: Arek Socha/Pixabay

Resposta do Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul (Saesa): “São Caetano do Sul possui 11 bicas públicas de fornecimento de água, que são administradas pelo Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa). Os locais recebem serviços pontuais de manutenção e preservação, além de análises mensais da qualidade de água, que desde julho de 2015 utilizam água da própria rede de distribuição da cidade. Conforme comunicado do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), ficou determinada a necessidade de adequação desses espaços, seguindo a legislação e parâmetros legais para o processo de fornecimento de água. Vale destacar que após o comunicado enviado pelo referido departamento regulador do Estado de São Paulo, o Saesa iniciou o processo de contratação de empresa para análise técnica e viabilidade de custos para atender tal normativa. Colocamos a autarquia à disposição para demais esclarecimentos e/ou dúvidas a respeito desta demanda.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.