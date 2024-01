Fundação Vunesp e Unifesp: leitora cobra reaplicação de prova do vestibular de Medicina de 2024

Leticia Ferreira Cotrim cobra reaplicação de prova da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), por meio da Fundação Vunesp, no dia 8 de janeiro deste ano. Segundo ela, no dia faltou energia, não sendo possível concluir a prova no tempo que havia sido estipulado para a realização do exame.

Reclamação de Leticia Ferreira Cotrim: “Venho relatar o descaso da coordenação da Fundação Vunesp com a aplicação da prova da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no prédio da Anhanguera na Vila Assunção, em Santo André. No dia 8 de janeiro, às 14:45, devido à uma forte chuva, acabou a energia do prédio, o qual não possui geradores. Algumas salas sem claridade alguma, impossível de realizar a prova nesta condição. Além disso, muitos não tiveram o tempo completo de prova, fiscais com a lanterna do celular para que os alunos conseguissem enxergar, falta de comunicação da coordenação entre os andares. Eu mesma, de 4h de prova, tive somente 3h. Quando acabou a energia, a coordenação nos orientou para que fechássemos a prova e quando voltasse a energia, poderíamos concluí-la. Após 1h nada foi feito, pedi para que realocassem os alunos de sala, assim foi feito, mas o tempo extra não foi dado. Estamos expondo o ocorrido para que nos concedam a reaplicação da prova. Ajudem-nos a divulgar essa falta de respeito e consideração com todos esses alunos que passam o ano todo estudando.”

Leitora cobra reaplicação de prova do vestibular de medicina de 2024 da Unifesp. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta conjunta da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Fundação Vunesp sobre o vestibular para o curso de medicina da Unifesp de 2024: “A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Fundação Vunesp, vem por meio desta nota informar que, durante a aplicação da prova de conhecimentos específicos do vestibular 2024 – Sistema Misto de Seleção, no dia 8 de janeiro deste ano, a cidade de São Paulo foi atingida por forte temporal que ocasionou queda de energia em diversas localidades de aplicação, impedindo assim a continuidade da execução do exame. Visando atender ao princípio de isonomia entre os(as) candidatos(as) e à preservação da idoneidade do processo, tornamos pública a anulação da prova de conhecimentos específicos do Vestibular 2024 – Sistema Misto de Seleção, aplicada no dia 8 de janeiro de 2024. A reaplicação da Prova de Conhecimentos Específicos está prevista para ocorrer na data de 7 de fevereiro deste ano, em locais e horários a serem divulgados no dia 2 de fevereiro, devendo o(a) candidato(a) acompanhar os próximos comunicados relativos ao vestibular misto nos canais oficiais da Unifesp e da Vunesp. As provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação aplicadas em 7 de janeiro permanecem inalteradas, não havendo a necessidade de sua reaplicação. Lamentamos o inconveniente causado por motivos de força maior e reforçamos o compromisso de ambas as instituições, Unifesp e Vunesp, com a qualidade e isonomia do processo seletivo.”

