GetNinjas: leitor cobra estorno por serviço não realizado

Hamilton Francisco de Souza solicitou contato de um profissional pelo GetNinjas para consertar sua máquina de lavar e secar. No entanto, o mesmo não realizou o serviço corretamente. Ele cobra ressarcimento.

Reclamação de Hamilton Francisco de Souza: “O GetNinjas me colocou em contato com um profissional, se é que podemos chamá-lo assim. Ele foi até minha residência para arrumar a minha máquina de lavar e secar, pois bem, ele mexeu trocou uma peça da máquina e falou que estava funcionando, e que teria de aguardar 24 horas para usá-la, mas, quando fomos usá-la, ela estava com o mesmo defeito. Eu paguei pelo serviço R$ 900 e ele simplesmente sumiu e não me atende mais. Deu um ano de garantia. Eu fiquei com a máquina sem arrumar. Eu tive que chamar outra pessoa e agora vou ficar no prejuízo. Solicito informações se é possível a Getninjas me ajudar a tentar diminuir o meu prejuízo. Fico no aguardo.”

Resposta do GetNinjas: “Prezando pela experiência do cliente Hamilton, realizamos o processo de mediação a fim de intermediar o conflito entre cliente e profissional. O cliente nos confirmou que entrou em um acordo com o profissional para a devolução do valor pago em duas parcelas. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Leitor cobra estorno por serviço não realizado. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Após relato da queixa ao Estadão, o consumidor disse que o prestador entrou em contato com ele e combinou que iria devolver o valor pago da seguinte: R$ 450 no dia 5 de novembro deste ano e a segunda parcela no mesmo valor no dia 5 de dezembro deste ano. Ele aguarda o cumprimento do prazo. Caso necessário, entrará novamente em contato com o Blog SP Reclama.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade