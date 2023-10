GetNinjas: leitor reclama de profissional contratado por meio da plataforma

Isnar Martins se queixa de profissional contratado pela plataforma GetNinjas que não cumpriu combinado sobre fabricação e entrega de móveis.

Reclamação de Isnar Martins: “Venho fazer uma reclamação de um profissional da plataforma GetNinjas, para que esse constrangimento e prejuízos que aconteceram comigo não venham a se repetir ou melhor não venham a acontecer com outras pessoas que venham a precisar de um profissional desta plataforma. Acontece que, por volta do dia 7 de agosto de 2023, fizemos o cadastro nesta plataforma em busca de um marceneiro para execução de alguns serviços de fabricação de armários, balcão de recepção e duas mesas para montagem de um consultório odontológico que minha filha estava economizando e já tinha a necessidade de montar, após alugar o ponto e ter recebido uma isenção no pagamento do aluguel por três meses. Procuramos agilizar tudo para que esse tempo fosse hábil para que estivesse tudo pronto e ela pudesse começar a trabalhar. Fizemos empréstimos, tomamos dinheiro emprestado com parentes e amigos. Demos início, como disse anteriormente, entramos na plataforma GetNinjas para procurar um profissional marceneiro. Para nossa falta de sorte, fomos atendidos por uma pessoa por nome Claudio G. Silva, que disse ser cadastrado na plataforma GetNinjas. Combinamos de ir até o local para fazer as medidas e projetos e assim o fez. A princípio, aparentemente, demonstrou ser responsável, ter compromissos e ser dedicado como profissional. Combinamos de dar um sinal e durante a execução dos serviços irmos acertando o restante, mas confiamos e demos aproximadamente 50% do valor como entrada, e foi combinado prazos de entrega dos móveis seria uma parte durante 20 dias e outra parte, ou seja, o restante durante 30 dias, sendo que falamos com ele que tínhamos pressa com os móveis. Daí, ele mandou entregar um armário com gavetas e uma mesa com defeitos de fabricação. Tentamos por centenas de vezes falar com ele, mas ele nunca nos atendia. Raramente respondia, marcava datas para entregar o restante dos móveis. Eu ia para o consultório aguardar os móveis e ele não aparecia e não dava nenhuma satisfação, Conclusão, fomos totalmente prejudicados, por causa de um irresponsável, que se disse profissional.”

Leitor reclama de profissional contratado por meio da plataforma de serviços. Foto: Adobe Stock

Resposta do GetNinjas: “No intuito de estimular que o profissional resolva a pendência com o cliente, o GetNinjas o notificou e realizou o bloqueio de seu cadastro profissional na plataforma. Informamos que o cliente Isnar Martins não entrou em contato diretamente com os canais de atendimento buscando resolução. Tentamos contato por telefone e e-mail, mas sem retorno até o momento. Solicitamos que ele entre em contato por meio do e-mail.”

