GetNinjas: leitor se queixa de atendimento de prestador de serviços

David Chen afirma que solicitou o serviço de eletricista pelo site GetNinjas, mas teve transtornos ao realizar o pagamento por meio de cartões bancários.

Reclamação de David Chen: “Peço ajuda com relação a um problema com a empresa GetNinjas. Eu contratei os serviços de eletricista pelo site GetNinjas para fazer reparos em luminárias no imóvel. O eletricista Antônio veio realizar o serviço e informou que iria enviar uma pessoa com a maquininha do cartão para cobrar o serviço no valor de R$ 170. Veio um rapaz que se identificou como Mateus e trouxe uma maquininha PagBank para fazer a cobrança. Eu dei meu cartão de crédito para ele e digitei minha senha. Apareceu mensagem no visor como erro de transação e ele pediu outro cartão. Dei outro cartão e também apareceu mensagem de erro de transação. Ele disse que iria pegar outra máquina e voltar mais tarde. Quando ele foi embora, apareceu mensagem no meu celular de compra autorizada no valor de R$ 20 mil. Imediatamente, eu cancelei o cartão e foi solicitado que eu fizesse um boletim de ocorrência. Como eu tenho imagens das câmeras, também levarei para fazer o boletim de ocorrência. Por favor, denunciem este eletricista. Obrigado.”

Leitor se queixa de atendimento de prestador de serviços. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do GetNinjas: “Entramos em contato com o cliente David Chen que informou que já foi estornado pelo Banco Santander, no entanto, por realizar uma transação com senha, o estorno de uma parte dos valores foi negado pelo Banco Bradesco. Esclarecemos que o profissional foi bloqueado permanentemente na plataforma e que podemos colaborar com os dados privados do profissional com o envio do boletim de ocorrências. Em caso de dúvidas, sigo à disposição.”

Mais informações sobre a empresa:”O GetNinjas nasceu em 2011, com o propósito de conectar quem precisa com quem sabe fazer. Somos um aplicativo que conecta clientes e profissionais, com mais de 500 tipos de serviços disponíveis. Presente em mais de 3 mil cidades do Brasil, são mais de 4 milhões de serviços solicitados ao ano, e mais de 2 milhões de profissionais cadastrados.”

