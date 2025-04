GetNinjas: leitora reclama de golpe sofrido ao contratar prestador de serviço

Reclamação de Ana Cecilia Ramos de Oliveira: “Sofri um golpe ao utilizar a plataforma GetNinjas para obtenção de um serviço. Recebi um e-mail informando que havia um prestador interessado no meu pedido. A partir daí, mesmo tomando todas as precauções que eu julgava necessárias, pois confiava na idoneidade do prestador que estava sendo indicado pela plataforma, não foi suficiente e caí em um golpe. E ainda acredito que, ao utilizar a segunda máquina de cartões, a senha foi “copiada” na primeira, pois eu não digitei a senha nesta segunda máquina e ainda assim, ele conseguiu passar um valor. Isso nos leva a crer que a plataforma não é confiável, pois não toma os cuidados necessários para indicação de prestadores de serviço. Há uma quadrilha agindo e prejudicando consumidores.”

Resposta da GetNinjas: “Agradecemos por compartilhar o caso conosco. Informamos que entramos em contato com a cliente e orientamos sobre medidas legais que deve seguir diante do ocorrido. Além disso, realizamos o bloqueio do perfil fraudador em questão, de forma que ele não poderá mais utilizar a plataforma. Reforçamos que todos os usuários cadastrados passam por um rigoroso processo de análise de validação de documentos antes de ingressarem no app e seguimos implementando novas medidas de segurança para prevenir golpes.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.