GetNinjas: leitora reclama de serviço contratado e não finalizado

Luciana Boselli afirma que contratou o serviço de um profissional pela plataforma GetNinjas, mas o mesmo não finalizou o serviço.

Reclamação de Luciana Boselli: “Gostaria de solicitar ajuda do jornal com relação a um problema enfrentado com a plataforma GetNinjas. Contratamos um serviço e a pessoa não nos atende nem responde mensagem. O serviço não foi terminado e já pagamos. Solicito auxílio para saber como o caso pode ser resolvido. Agradeço a atenção desde já com relação ao meu caso.”

Resposta GetNinjas: “Contatamos a cliente Luciana para saber mais detalhes do ocorrido e prezando pela experiência dela, realizamos o processo de mediação a fim de intermediar o conflito. O profissional foi suspenso da plataforma e orientamos a cliente sobre o modelo de negócio e como podemos ajudá-la com os dados do anunciante. Permanecemos à disposição, para mais esclarecimentos”.

Leitora reclama de serviço contratado pela plataforma GetNinjas e não finalizado. Foto ilustrativa. Foto: lielos/Adobe Stock

Mais informações sobre a empresa:”O GetNinjas nasceu em 2011, com o propósito de conectar quem precisa com quem sabe fazer. Somos um aplicativo que conecta clientes e profissionais, com mais de 500 tipos de serviços disponíveis. Presente em mais de 3 mil cidades do Brasil, são mais de 4 milhões de serviços solicitados ao ano, e mais de 2 milhões de profissionais cadastrados.”

Caso a empresa demore para intermediar a situação, a leitora pode voltar a entrar em contato com o Estadão.

Envie suas reclamações

Continua após a publicidade

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.