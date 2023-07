Grand Cru: leitora afirma que não recebeu encomenda na data combinada

Juliana Fernandes de Oliveira afirma que realizou uma compra pelo site da Grand Cru. No entanto, o produto não foi entregue na data combinada.

Reclamação de Juliana Fernandes de Oliveira: “Eu quero reclamar sobre as vendas feitas pelo site da Grand Cru. No meu caso, eu realizei uma compra, no entanto, eu não recebi os meus produtos dentro do prazo combinado com a empresa. Enviei duas mensagens para o atendimento ao consumidor e não obtive resposta. Fico sem saber como resolver o problema com a não entrega do produto. Também liguei para o serviço de atendimento ao consumidor da empresa e fiquei vários minutos esperando para ser atendida e nada. Ou seja, tento todos os canais e nada de ter atendimento para esclarecer o motivo da minha encomenda não ter sido entregue. Realmente estou impressionada com a falta de respeito ao consumidor da empresa Grand Cru. Como disse, eu tentei todos os canais de comunicação e não consigo uma resposta de nenhum deles. Peço auxílio do jornal para que meu caso seja esclarecido, assim como para relatar a falta de atendimento aos clientes por parte da empresa. Só estou valendo dos meus direitos como consumidora. Como resposta, a empresa não está tratando com respeito os seus clientes. Agradeço desde já a atenção.”

Leitora afirma que não recebeu encomenda na data combinada. Foto: Pixabay/Mediamodifier

Resposta da Grand Cru: O pedido da consumidora foi cancelado por quebra de estoque e o estorno já foi feito no cartão de crédito dela. Qualquer dúvida, permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

