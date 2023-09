Hospital Cema: leitora cobra ressarcimento por gastos com consulta não realizada

Maria Nogueira Batista afirma que chegou dez minutos atrasada para uma consulta no Hospital Cema, na unidade de Santana, na zona norte da capital paulista. Segundo ela, não conseguiu ser atendida. Ela cobra ressarcimento pelo inconveniente.

Reclamação de Maria Nogueira Batista: “Estive no Hospital Cema, na unidade Santana, na zona norte de São Paulo, com o doutor André. Só porque cheguei dez minutos atrasada, a atendente não quis atender, assim como o doutor. Eu atrasei dez minutos, mas no painel, só fui chamada vinte minutos depois, ou seja, nem o Cema cumpre o horário. Ou seja, como o hospital quer impor que os pacientes cumpram horário, sendo que o próprio descumpre. Lamentável, pois gastei meu tempo, dinheiro com estacionamento e gasolina. Além disso, a consulta não era de graça. Além disso, o Cema não faz nenhum atendimento no horário. Estarei tomando todas as providências cabíveis. Solicito o reembolso de todos os gastos, devido a recusa no atendimento, gasto com gasolina e estacionamento para ir ao Cema para um atendimento ineficiente e completamente falho, assim como que a consulta seja de forma gratuita.”

Leitora cobra ressarcimento por gastos com consulta não realizada. Foto: Pixabay

Resposta da Ouvidoria do Hospital Cema: “Sinceramente lamentamos pela manifestação registrada. Queremos informar que o caso chegou ao conhecimento da supervisão da unidade Santana, na zona norte, que avaliou com atenção e interesse o relato. Sendo assim, esclarecemos que a paciente retirou a senha às 16h14 para a consulta agendada às 16h. Neste sentido, vale destacar que, no ato do agendamento, os colaboradores da nossa central de atendimento orientam aos nossos clientes sobre a importância de chegar com 30 minutos de antecedência da consulta, para abertura de ficha e triagem. Por esse motivo, o reembolso foi indeferido. Reiteramos nossas desculpas pela insatisfação e permanecemos às ordens.”

