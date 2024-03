Ifood: leitora se queixa de entrega não realizada e número de segurança usado indevidamente

Reclamação de Marjorie Gray: “Creio que um golpe importante esteja acontecendo no Ifood e a empresa não está fazendo nada para resolver. Fiz três compras pelo aplicativo e nas três vezes aconteceu o mesmo problema. As compras não chegaram e foram dadas como entregues, como se eu tivesse fornecido o número de segurança que é utilizado para confirmar as compras. Porém, eu não forneci meu número de segurança (que corresponde aos quatro últimos números do meu telefone). O Ifood devolveu o dinheiro em duas situações e na última se negou a devolver. Estranhamente, isso apenas acontece quando são compras de supermercado. De algum modo, o número de telefone está sendo acessado pelos entregadores (pode ser que exista algum tipo de golpe envolvendo algum funcionário do supermercado). Seria bom investigarem a situação. Se entrarem na página do Ifood no Instagram poderão ver que há várias denúncias semelhantes. Um entregador de outra loja me disse que isso tem sido comum.”

Resposta do iFood: “O iFood preza pela transparência em todos os processos que envolvem a plataforma, assim como em relação à política de estornos e reembolsos. Diante desta ocorrência, apuramos o caso da cliente internamente e já a contatamos para informar que o estorno do valor dos itens que não foram entregues já foi solicitado e seguirá os protocolos de reembolso da plataforma. Seguimos à disposição. Muito obrigado.”

Caso a leitora necessite, pode entrar em contato novamente.