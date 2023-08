INSS: leitor relata dificuldade para o pai fazer a prova de vida

Edimilton Tenório Barros afirma que seu pai mora no interior de Mato Grosso. Sua irmã relatou que está enfrentando dificuldade para fazer as últimas provas de vida dele.

Reclamação de Edimilton Tenório Barros: “Meu pai de anos mora no interior de Mato Grosso e minha irmã, que cuida dele, sempre teve muita dificuldade para fazer as últimas provas de vida dele. Este ano, o banco responsável pelo pagamento de sua aposentadoria disse que ele não precisava ir pessoalmente à agência do banco e caso fosse necessário poderia agendar pelo telefone ou site e aplicativo do Meu INSS. Na mesma cidade, muitos idosos não conseguiram realizar o agendamento digital o que mostra que o INSS não sabe usar a tecnologia para facilitar a vida dos segurados, mas para dificultar. Após o exposto quero saber do INSS como fica a situação da prova de vida do meu pai.”

Resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): “Desde o ano passado os beneficiários do INSS não precisam mais fazer a prova de vida. A responsabilidade por provar que o segurado segue vivo agora é do instituto. Caso o INSS não consiga confirmar a vivacidade da pessoa, o segurado será comunicado. Clique aqui para informações.

Leitor relata dificuldade para o pai fazer a prova de vida. Foto: André Dusek/Estadão

Nova Prova de Vida

O que é a prova de vida?

A Prova de Vida é um procedimento anual para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva.

O que mudou?

Desde 2023, o INSS passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não. Resumidamente, isso será feito utilizando um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados.

Quais dados o INSS usa agora para realizar a prova de vida?

Serão considerados válidos como comprovação de vida realizada os atos, meios, informações ou base de dados elencados no artigo 2º da Portaria PRES/INSS nº 1.408, de 2 de fevereiro de 2022, realizados ou atualizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário da pessoa.

Confira aqui alguns deles:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

Atendimento presencial nas Agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

Atendimento de perícia médica, por telemedicina ou presencial;

Atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada;

Vacinação;

Votação nas eleições e etc.

Clique aqui para conferir a lista completa.

