INSS: leitora cobra pagamento de valor após ter pedido de revisão de benefício aprovado

Reclamação de Simone Fredericci Lasagno: “Em agosto de 2022, entrei com um pedido de revisão do meu benefício. Em 3 de fevereiro de 2024, recebi a resposta do INSS, informando que foi deferido. Imediatamente, o próprio INSS entrou com pedido para que o pagamento de todos os valores atrasados fossem pagos. Porém, até o momento não tenho nenhum retorno sobre a data de pagamento nem nenhuma atualização no aplicativo Meu INSS. Considerando o longo período transcorrido entre a primeira solicitação e a análise, peço maior celeridade da parte do órgão sobre o assunto. Obrigada.”

Resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): “Informamos que o valor devido à senhora Simone Fredericci Lasagno foi liberado e está disponível para recebimento no banco desde 14 de março deste ano. A beneficiária pode verificar detalhes do pagamento pelos canais remotos do INSS (pela internet - site, pelo aplicativo de celular “Meu INSS” ou pelo telefone 135), e escolher o serviço “Extrato de Pagamento de Benefício”. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

A leitora pode voltar a entrar em contato, caso seja necessário.