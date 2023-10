Invius: leitor reclama de renovação automática de assinatura

Ericson Silva de Souza reclama que a Invius renovou automaticamente a assinatura de mercado de opções que ele tinha com a empresa, mesmo sem o seu consentimento.

Reclamação de Ericson Silva de Souza: “Em 2022, eu fiz uma assinatura na Invius de opções e oportunidades. Em 1º de setembro deste ano, a minha assinatura foi renovada automaticamente mesmo eu não solicitando ou autorizando expressamente a renovação automática. Reclamei no dia 11 de setembro e até agora, não cancelaram a renovação. A Invius enviou apenas um e-mail informando a renovação automática. Como não respondi expressamente que autorizava, a empresa não deveria renovar. No entanto, a empresa renovou sem minha autorização e agora não quer cancelar. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a renovação automática é considerada abusiva e proibida quando ela é feita sem a solicitação expressa e o consentimento expresso do consumidor.”

Leitor reclama de renovação automática de assinatura de mercado de opções. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Equipe Invius: “Estamos cientes da reclamação do cliente Ericson e já trabalhamos na resolução do caso. De acordo com o contrato assinado pelo cliente, ele tem a possibilidade de solicitar o cancelamento da renovação automática com antecedência. No caso do cliente Ericson, ele não solicitou o cancelamento da renovação automática dentro do prazo de 30 dias. Caso o cliente não solicite o cancelamento da renovação automática dentro do prazo de 30 dias, a empresa enviará um novo aviso com 15 dias de antecedência. Se o cliente ainda não solicitar o cancelamento da renovação automática dentro do prazo de 15 dias, a renovação será realizada. No entanto, o reembolso foi oferecido de forma amigável e por mera liberalidade. A empresa entende que o cliente não estava satisfeito com a renovação automática da sua assinatura e decidiu oferecer o reembolso como forma de resolver o problema. Agradecemos a compreensão do cliente e esperamos que ele esteja satisfeito com a solução oferecida.”

