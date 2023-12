Isenção de IPTU: leitor solicita revisão de taxa para a Prefeitura de São Paulo

Ademir Valezie afirma que deveria ter de isenção no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) porcentagem acima da proposta pela Prefeitura de São Paulo, em razão do valor de sua aposentadoria.

Reclamação de Ademir Valezi: “Sou residente no único imóvel no Município de São Paulo. Acredito que me qualifico para uma isenção de 50% de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), tendo em vista a legislação vigente e o valor de minha aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ocorre que o benefício da isenção parcial que me tem sido concedido alcança apenas 25% do imposto. A Secretaria de Finanças da Prefeitura nunca me explicou porque não me concede a isenção de 50%. Solicito revisão deste assunto e se for o caso a concessão do benefício retroativamente, no percentual de 50%, conforme sempre foi requerido. Grato pela ajuda desde já.”

Leitor cobrar revisão de valor pago do IPTU. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria Municipal da Fazenda: “A Secretaria Municipal da Fazenda informa que o imóvel citado possui atualmente uma isenção de 30% no valor do IPTU, sendo obedecida a legislação municipal que enquadra o valor do desconto de acordo com a renda mensal do contribuinte (Art. 1º, inciso III, da Lei nº 11.614/94). Caso o contribuinte entenda que o valor de sua aposentadoria ou pensão seja menor do que o registrado, ele deve apresentar suas razões em processo administrativo via Portal SP 156 ou pelos atendimentos presenciais (Subprefeituras, unidades do Descomplica SP ou Centro de Atendimento da Fazenda Municipal - CAF). Para mais informações acesse o link. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.