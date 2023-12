Itaim Bibi: leitor cobra providências para evitar descaste irregular na Praça Dr. Francisco Patti

Daniel Apendino reforça que o descarte irregular de lixo na Praça Dr. Francisco Patti no Itaim Bibi, na zona oeste da cidade, é bastante comum. Ele cobra ainda medidas da Prefeitura de São Paulo para que pessoas que fazem descarte irregular sejam orientados da forma correta, em especial aquelas que não sabem ler.

Reclamação de Daniel Apendino: “Gostaria de colocar aqui um fato importante que eu abordei educadamente um carroceiro que despejava entulho no pé de uma placa ‘descarte irregular’. Eu conversei com ele sobre os dizeres da placa e orientei-o sobre local para descarte correto na região. Mostrei o caminho e passei para ele que no local recebem o descarte dele sem custo. Nao sei se é verdade ou não, mas ele me respondeu: ‘’é duro nao saber ler. Eu peço desculpas e eu vou procurar esse local’. Ou seja, será que uma placa com tantos dizeres serve de algo para a maioria das pessoas que fazem esse descarte irregular e nao sabem ler? Sugiro que sejam adotadas providências para que eles sejam melhor orientados. Obrigado e abraço.”

Leitor cobra providências para evitar descaste irregular na Praça Dr. Francisco Patti. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que está em andamento um edital que padronizará a nova identidade visual das placas orientativas quanto ao descarte irregular de resíduos. A SMSUB estuda a possibilidade de adotar a sugestão por meio do uso de iconografias. A Subprefeitura Pinheiros realizou, recentemente, a limpeza da Praça Dr. Francisco Patti.”

Posteriormente, o leitor informou que a situação permanecia da mesma forma, sendo necessário novamente ser realizado o serviço de limpeza.

