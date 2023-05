Itaim Bibi: Leitor cobra serviço de zeladoria na Praça Doutor Francisco Patti

Daniel Haddad cobra serviço de zeladoria em toda a Praça Doutor Francisco Patti, localizada no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Segundo ele, limpeza está precária, principalmente, no interior da praça.

Reclamação de Daniel Haddad: “Há algum tempo, a prefeitura de São Paulo estava com um sérvio de mutirão de conservação em praças e fizeram algo na Praça Doutor Francisco Patti, localizada no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Porém, agora falta serviço de jardinagem e retirada de muito entulho espalhado no interior da praça. Os entulhos que descartam irregularmente nas calçadas dela são removidos com frequência pela prefeitura. A jardinagem dela comparada a outras praças da subprefeitura de Pinheiros é quase zero. Há algum tempo, a prefeitura refez todo o jardim do canteiro central da Avenida dos Bandeirantes e de alguns canteiros laterais. Nesta época, a equipe de jardinagem no canteiro central da Avenida dos Bandeirantes retirou todas plantas e gramas da Praça Doutor Francisco Patti, como eles fizeram no canteiro central. Já quando eles replantaram o canteiro central da Avenida dos Bandeirantes e os canteiros laterais, na Praça Doutor Francisco Patti foi replantado apenas na face da praça voltada para a Avenida dos Bandeirantes. No interior da praça e nas outras três faces dela, formada pela Rua Soberana, Av Independência e Rua Porto Martins, como no interior dela, nada foi replantado ou seja, deixaram a praça quase toda na terra.”

Praça Doutor Francisco Patti, localizada no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Foto: Reprodução/Google Street View

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que a última zeladoria da Praça Dr. Francisco Patti foi realizada em 8 de maio deste ano. Equipes da Subprefeitura irão realizar uma nova vistoria dentro desta semana.”

