Itaim Bibi: leitor cobra zeladoria em todos os acessos da Praça Dr Francisco Patti

Reclamação de Daniel Apendino: “O serviço de jardinagem não está sendo executado corretamente na Praça Dr Francisco Patti, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. A jardinagem dela comparada a outras praças da Subprefeitura de Pinheiros é quase zero. Eu falei com o pessoal que faz a manutenção do canteiro central da Avenida dos Bandeirantes e eles me passaram que a Praça Dr Francisco Patti é de responsabilidade direta da Subprefeitura de Pinheiros. Se eles pelo menos entrassem em contato nos passando as coordenadas para melhorias, eu, como subsíndico de um prédio em frente a praça pelo acesso da Rua Soberana, poderia passar para o síndico profissional avaliar a possibilidade em assembleia para nós fazermos uma jardinagem, pegando as plantas adequadas no viveiro municipal do Ibirapuera e plantarmos. A subprefeitura seguiria com as manutenções de limpeza e poda. Ou que realizem o serviço nas três faces da praça corretamente, pois só dão atenção para o lado de acesso pela Avenida dos Bandeirantes.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que, no último serviço de zeladoria, a equipe não encontrou entulhos no local. O munícipe tem um canal aberto e de fácil acesso para solicitar os serviços de fiscalização de obra por meio do Portal 156, no aplicativo SP156, ou através da central de atendimento telefônico no número 156.”

O leitor foi informado sobre a resposta da prefeitura. Caso necessário, o leitor pode entrar novamente em contato.