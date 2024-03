Itaim Bibi: leitor denuncia possível foco de dengue na região

Reclamação de Ricardo Rubini: “Tentei por meio do SP156 denunciar um possível foco de dengue, mas é simplesmente impossível de ser atendido. Desta forma, como se trata de um serviço de utilidade pública, optei por buscar o SP Reclama. Há alguns dias, estive em uma consulta médica num edifício que me permitiu enxergar a cobertura da edícula de um imóvel comercial que fica na Avenida Cidade Jardim, número 662, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo e a situação era bastante precária. Não é de nenhuma serventia a Prefeitura de SP ficar batendo de porta em porta, procurando pratinhos de plantas, se temos uma área de uns 60 metros quadrados totalmente inundada, não fiscalizada e um provável foco de infestação. O teto inundado é o da edícula deste imóvel.”

Resposta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS): “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), realizará uma vistoria no endereço citado e tomará as medidas necessárias. A SMS intensificou as ações de combate ao mosquito da dengue em 2024, de domingo a domingo, com novas tecnologias e reforço no número de agentes nas ruas, que passou de 2 mil para 12 mil, totalizando mais de 3 milhões de ações realizadas somente neste ano. A Saúde reforça a importância do apoio da população no combate à dengue. O munícipe deve verificar locais em sua residência e se não está deixando recipientes e/ou reservatórios de água que possam impactar na propagação da doença. Para mais informações, clique aqui.”

O leitor foi informado sobre a vistoria a ser realizada. Se necessário, pode voltar a entrar em contato.