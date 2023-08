Itaim Bibi: leitora questiona corte de árvores na região

Cecília M. Silva Ramos cobra explicações da Prefeitura de São Paulo sobre a realização de corte indevido de árvores no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo.

Reclamação de Cecília M. Silva Ramos: “Gostaria de cobrar retorno da Prefeitura de São Paulo, porque nada foi feito diante da minha denúncia referente à poda indevida de palmeiras existentes na calçada em frente ao edifício da Rua Salvador Cardoso, no Itaim Bibi, na zona oeste da cidade. Foram cortadas, pelo jardineiro, duas palmeiras lindas e que em nada atrapalhavam o tráfego de pedestres. Foram gratuitamente mutiladas, o que poderá ser constatado pelo frescor e recente corte das árvores junto ao tronco da árvore. Torna-se urgente a providência da Prefeitura de São Paulo no sentido de que haja a determinação formal do órgão competente para que o responsável (síndico) pelo jardineiro pare de mutilar as árvores em questão, já que este não tomou providência alguma face à minha reclamação anterior. Coloco-me à disposição para comparecer ao local quando da eventual (e imprescindível) visita da fiscalização para comprovação dos estragos que vem ocorrendo. Como é sabido, tal ato se constitui em grave infração, passível de multa, eis que qualquer poda ou remoção de árvores em via pública é de exclusiva competência da Prefeitura. Aguardando providências, haja vista o decurso temporal da denúncia anterior, até o momento pendente da contemplação de solução. Fico no aguardo de uma posição da Prefeitura de São Paulo. Conto com a colaboração do jornal.”

Leitor reclama de corte indevido de árvores em bairro da cidade de São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA): “A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informa que vai enviar uma equipe de fiscalização ambiental para o endereço mencionado.”

