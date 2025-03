Itaim Bibi: leitora reclama de barulho por causa de construção de prédio na região

Reclamação de Lucia Helena de Siqueira: “Moro na Rua Itacema, no Itaim Bibi e, na região, estão iniciando as obras de um prédio em frente ao qual eu resido. O barulho começa antes de 7 horas e vai até 20 horas com barulho ensurdecedor e continua a noite toda, em menor grau, mas não deixa de ser alto. Pensem que o calor exige todas as janelas abertas. Meu prédio tem muitos idosos - eu, inclusive - e crianças pequenas. Durante o dia, temos que gritar dentro de casa para sermos ouvidos. E à noite, não conseguimos dormir. Tentei reclamar junto à Prefeitura de São Paulo e não consegui. Como fazer para reclamar disso e realmente tomarem providências?”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio do Programa de Silêncio Urbano (PSIU), adicionou a Rua Itacema no cronograma de fiscalização das equipes. A fiscalização ocorre no horário indicado pelo chamado, sem divulgação do dia da visita para garantir eficácia.”

PSIU

O programa fiscaliza estabelecimentos comerciais, indústrias, instituições de ensino, shows e obras, mas não abrange residências. Para ruídos de bailes funk, pancadões e aglomerações em locais públicos e residências, o munícipe deve acionar a Polícia Militar.