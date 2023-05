Itaquera: Leitor reclama de serviço de tapa-buraco mal feito

Lucas Santos afirma que foram feitas obras de tapa-buraco na Rua Subragi, 200, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. No entanto, ele reclama da má qualidade do serviço.

Foto: Pixabay

Reclamação de Lucas Santos: "Eu peço ajuda para solucionar um problema que há anos vem se arrastando aqui na minha rua. Em Itaquera, na zona leste de São Paulo, tem incontáveis buracos, e em toda cidade, mas aqui na rua do condomínio onde eu moro, que é a Rua Subragi, 200, isso me causa espanto. Na porta de acesso para a entrada do condomínio, fizeram um serviço de tapa-buraco muito mal feito, a ponto de ficar um afundamento medonho que complica a entrada e saída dos carros. Após o serviço, o buraco afundado está lá há mais de um mês. Como neste endereço passam linhas de ônibus, o jeito é recapear e não fazer apenas tapa-buraco. A rua está toda remendada. Desde já agradeço pela força. É importante que o conserto adequado seja feito o quanto antes, em razão também dos riscos ao trânsito que podem ocorrer em razão do asfalto danificado, envolvendo não somente carros, mas também pedestres que circulam pela região. Muito obrigado pela atenção."

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, realizou uma vistoria na Rua Subragi, 200, onde foi constatada a necessidade da realização do serviço de tapa-buraco. A demanda está no cronograma e o Tempo Médio de Atendimento (TMA) para esse serviço é de sete dias. A população pode solicitar o serviço por meio do Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal), no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

