Itaú Seguros: leitor afirma que instituição descumpre decisão sobre seguro de vida

Reclamação de Antônio Menezes: “Meus pais, idosos com 74 e 77 anos de idade, possuem desde outubro de 1994 (ou seja, há mais de 30 anos), um seguro de vida contratado em nome deles. Em outubro de 2015, eles ajuizaram ação contra o Itaú Seguros, discutindo o reajuste por faixa etária, e a ação foi julgada procedente e determinada a anulação da cláusula que previa tal reajuste, passando a apólice (prêmio e indenização), a ser corrigida pelo IGPM. Em setembro de 2024, o Itaú Seguros mandou uma carta informando que o prêmio do seguro seria reajustado com base na alteração de idade (obviamente, aumentaram somente o prêmio nessa proporção, mas não a indenização). Inicialmente, meus pais, apesar da idade foram até a agência onde tem conta e falaram que o aumento e que não têm condições de arcar com o novo valor do prêmio e que esse reajuste vai contra a determinação judicial. Foi informado pelos funcionários da agência que eles não podem fazer nada e que as reclamações devem ser feitas ao SAC. Ao tomar conhecimento dos fatos acima em outubro, quando minha mãe me procurou aflita com a situação, pois está com muita dificuldade em conseguir efetuar o pagamento do seguro e irá perder tudo o que pagou nos últimos trinta anos, eu solicitei cópia dos documentos e, após analisar tudo, verifiquei que o Itaú Seguros, além de reajustar o prêmio do seguro com base numa cláusula já anulada pela Justiça, já vinha, ao longo dos anos, reajustando o prêmio fora do previsto na apólice.”

Resposta do Itaú Unibanco: “O Itaú Unibanco esclarece que a questão foi solucionada de maneira positiva. Nossa equipe contatou o cliente e este autorizou que os esclarecimentos fossem apresentados por telefone à sua esposa, Sra. Maria (mãe de Antônio e esposa de Milton). O Itaú permanece à disposição em nossa ouvidoria corporativa pelo telefone 0800 570 0011. Temos o compromisso com a satisfação dos nossos clientes e trabalhamos de forma contínua na análise das demandas para identificar oportunidades de melhorias em nossos processos, produtos e serviços.”

