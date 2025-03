Itaú Unibanco: Leitor cobra reembolso de cirurgia realizada no ano passado

Reclamação de Roberto Henrique Lieff: “Sou segurado Itaúseg há mais de 43 anos. Em outubro do ano passado, fiz uma cirurgia no Hospital AACD. Em novembro, entreguei (com auxílio da secretária do médico) a documentação solicitando reembolso e recebendo a confirmação do Itaú. A previsão de conclusão do processo era de até 30 dias. Neste período, liguei várias vezes, solicitando uma posição. Em 8 de janeiro (45 dias após entrega), informaram que não havia nenhum processo de reembolso em meu nome. Como dizem isso se o processo está em análise? Depois, voltaram com a informação da ouvidoria de que o processo ainda está em análise.”

Resposta do Itaú Unibanco: “O Itaú Unibanco esclarece que, após análises, identificou que a questão foi solucionada de maneira positiva, mediante crédito do valor na conta do cliente no fim de janeiro. O Itaú permanece à disposição em nossa Ouvidoria Corporativa pelo telefone 0800 570 0011. Temos o compromisso com a satisfação dos nossos clientes e trabalhamos de forma contínua na análise das demandas para identificar oportunidades de melhorias em nossos processos, produtos e serviços.”

