Itaú Unibanco: Leitor reclama de atendimento em agência bancária

Luccas Zanini Craveiro reclama de mal atendimento em agência do Banco Itaú Unibanco que fica no Alto da Mooca, na zona leste de São Paulo. Ele se queixa de demora no atendimento e falta de funcionários.

reference

Reclamação de Luccas Zanini Craveiro: "Trata-se de uma situação recorrente com o Banco Itaú Unibanco. A agência no Alto da Mooca, na zona leste de São Paulo, onde tenho conta, ficou praticamente uma semana sem atendimento no mês anterior, inclusive caixas eletrônicos, sob a justificativa de problemas no sistema. A agência atende diversas pessoas idosas (maioria do público local). Além disso, passou por uma diminuição drástica de empregados, e os poucos que trabalham na agência mal sabem os procedimentos. Em um dos atendimentos, eu fiquei 40 minutos na fila (que não tinha senha de atendimento por falha de sistema), e quando, finalmente, fui atendido, a caixa informou que não poderia fazer a operação (simples transferência de valores), e que era necessário falar com a gerência. Ocorre que, há pouco mais de um mês, fiz essa mesma operação no caixa. Enfim, atendimento péssimo. Agradeço o espaço. Espero que a referida instituição reveja seus procedimentos."

Resposta do Itaú Unibanco: "O Itaú Unibanco, primeiramente, agradece a oportunidade de analisar a solicitação e prestar esclarecimentos. Com relação ao tempo de atendimento observado na agência citada, informamos que mantemos rígidos sistemas de controle e monitoramento das filas dos guichês de caixa para minimizar o tempo despendido por nossos correntistas e usuários, particularmente em períodos de maior fluxo de pessoas. Informamos que a agência em questão foi alvo de criminosos e, por esta razão, precisou ficar inoperante por alguns dias, devido à falta de energia, entre outras necessidades de reparos referentes a segurança. Todas as informações pertinentes aos clientes foram fixadas na fachada do estabelecimento durante o período. O Itaú Unibanco lamenta possíveis transtornos aos clientes e informa que a agência já está operando normalmente. Reiteramos nosso compromisso com a transparência das informações e satisfação com nossos serviços e permanecemos à disposição pelo nosso endereço eletrônico ouvidoriacorporativa@itau-unibanco.com.br."

