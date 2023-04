Itaú Unibanco: Leitor reclama de dificuldade para obter comprovante de depósito efetuado

Eliel Queiroz esteve em uma unidade do Itaú Unibanco, em Santo André, no ABC paulista. Ele se queixa de dificuldade para obter comprovante de depósito.

Reclamação de Eliel Queiroz: "Peço ajuda com relação a uma queixa contra o Itaú. Eu estive hoje às 9h56 na agência do Banco Itaú, Alameda Vieira de Carvalho, 112, em Santa Terezinha, em Santo André, no ABC paulista, para fazer um depósito na conta da minha mãe e o problema já reclamado antes e não resolvido pelo Itaú aconteceu. As máquinas com problemas e a que eu fiz o depósito não imprimiu o comprovante. Absurdo que o Itaú seja tão negligente com seus clientes. Se algo de errado acontecer, o banco será o primeiro a exigir o comprovante impresso. Solicito que o Itaú mantenha os caixas eletrônicos de sua agência sempre imprimindo os comprovantes com boa qualidade de impressão para não causar danos aos clientes."

Resposta do Itaú Unibanco: "O Itaú Unibanco pede desculpas ao cliente pelo ocorrido e informa que já adotou as medidas necessárias para que episódios como este não aconteçam novamente. Adicionalmente, esclarece que a segunda via do comprovante de depósito pode ser solicitada, no mesmo dia, ao colaborador do caixa da agência em questão, e em qualquer agência ou caixa eletrônico no dia seguinte. Permanecemos à disposição do cliente em nossa Ouvidoria Corporativa, pelo telefone 0800 570 0011. Agradecemos a oportunidade de resposta e esperamos ter auxiliado com os esclarecimentos prestados. Temos o compromisso com a satisfação dos nossos clientes e trabalhamos de forma contínua na análise das demandas para identificar oportunidades de melhorias em nossos processos, produtos e serviços."

