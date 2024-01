Itaú Unibanco: leitor solicita ajuda de banco após ser vítima de golpe financeiro

Jeferson Levi de Almeida afirma que realizou uma compra com cartão de crédito do Itaú em um site falso. Ele solicita ajuda para resolver a questão junto ao banco.

Reclamação de Jeferson Levi de Almeida: “No dia 9 de outubro deste ano, entrei em um site que anunciava que a loja de artigos esportivos Centauro estava sendo vendida e, por isso, estava liquidando alguns itens, que, no meu caso, o interesse eram dois pares de tênis da Adidas. Eu efetuei a compra no valor de aproximadamente R$ 130 em seis parcelas iguais sem juros no cartão de crédito. Ao conferir o prazo de entrega, percebi que entrei num golpe e infelizmente fui mais uma vítima de estelionato digital, pois ninguém retornou e enviaram um link que claramente era típico de um site fake. Eu tentei enviar um e-mail para o SAC deste site falso pedindo o cancelamento da compra, mas já era tarde demais.O que restava fazer? Entrar em contato com a administradora do cartão de crédito. Os atendentes disseram que nada podiam fazer e que eu esperasse o prazo de quatro meses para ver se a administradora ainda podia estornar. Como pode um banco como o Itaú que investe milhões em propaganda agir desta forma? Peço que o Itaú Administradora de Cartões estorne o quanto antes, pois já enviei todos os comprovantes deste crime que fui vítima. Espero que este conceituado jornal que muito admiro – já sou assinante por anos - por sua lisura e espaço democrático possa me ajudar.”

Leitor solicita ajuda de banco após ser vítima de golpe financeiro. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Itaú Unibanco: “O Itaú Unibanco informa que situações de golpes e fraudes relatadas por clientes são avaliadas de forma minuciosa e individualizada. No caso em questão, o banco esclarece que não foram identificadas falhas na prestação do serviço, uma vez que a operação contestada foi realizada na internet, mediante a confirmação dos seguintes dados: número do cartão, código de segurança (CVV), vencimento do cartão e nome do titular. O banco esclarece, ainda, que após análises, identificou que o cliente recebeu dois créditos para a mesma compra efetuada, sendo um realizado pelo estabelecimento e o outro devido à contestação realizada na central de atendimento do banco. Neste sentido, foi necessário amortizar um dos créditos e ajustar contabilmente os valores, conforme evidente em fatura com vencimento em novembro de 2023. O Itaú ressalta, ainda, que o cartão de crédito é um meio de pagamento, dessa forma, a responsabilidade do cancelamento da compra ou estorno dos valores é do estabelecimento. Permanecemos à disposição do cliente em nossa ouvidoria corporativa, pelo telefone 0800 570 0011. Agradecemos a oportunidade de resposta e esperamos ter auxiliado com os esclarecimentos prestados. Temos o compromisso com a satisfação dos nossos clientes e trabalhamos de forma contínua na análise das demandas para identificar oportunidades de melhorias em nossos processos, produtos e serviços.”

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato para relatar novo ocorrido.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade