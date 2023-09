Jabaquara: leitor cobra fiscalização da Prefeitura de São Paulo por desrespeito de obra

Toshio Honda afirma que um prédio foi demolido na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, no entanto, a construtora está ocupando 70% da calçada com os tapumes, colocando em risco a vida dos pedestres.

Reclamação de Toshio Honda: Há 3 meses, foi demolido um prédio da Rua Caramuru, 120, cujos fundos dão para a Avenida Jabaquara, 65, na zona sul de São Paulo. A construtora ocupa 70% do passeio com os tapumes e com risco aos pedestres, em ambas as vias. Não conheço a fundo a legislação quanto ao passeio dos pedestres, todavia, a Prefeitura de São Paulo deveria se preocupar com os possíveis acidentes que possam vir a acontecer. Se possível, façam uma vistoria no local. Sou leitor assíduo do Estadão. Com os agradecimentos pela acolhida.”

Leitor cobra fiscalização da Prefeitura de São Paulo por desrespeito de obra Foto: Pixabay /Free-Photos

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura Vila Mariana: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura Vila Mariana, informa que a obra em questão não possui o alvará de tapume, portanto foi multada na quarta-feira, 13, no valor de R$ 173,77 por metro quadrado linear. Os responsáveis têm 5 dias para se regularizarem ou removerem o tapume, nestes dias a construção fica embargada. Caso não o façam, será aplicada uma multa de 10% sobre o valor inicial. A população pode solicitar os serviços de fiscalização da Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e através da central de atendimento telefônico no número 156.”

