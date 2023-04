Jardim da Glória: Leitor cobra conserto em iluminação pública

William Julian cobra melhorias na iluminação pública no Jardim da Glória, na zona sul da cidade de São Paulo. Também relata que nos arredores do Parque da Aclimação, as lâmpadas estão apagando antes das 6 horas da manhã.

Leitor cobra conserto em iluminação. Foto: Pixabay

Reclamação de William Julian: "Sou residente da Rua José Comparato, no Jardim da Glória, na zona sul da cidade de São Paulo. Há algumas semanas, a iluminação pública das ruas do Jardim da Glória (Rua José Comparato, Rua Coronel Diogo, Rua Basílio da Cunha e Rua Ônix e Rua Pedra Azul) começou a ser apagada por volta de 5 horas da manhã, quando ainda estava bastante escuro, trazendo muito medo e insegurança para os moradores da região. Desta mesma forma, os arredores do Parque da Aclimação também tem ficado às escuras neste mesmo horário e, como consequência, os vigilantes, alegando 'ordem superior' estão abrindo o parque a partir das 6 horas, contrariamente ao horário de abertura registrado na placa de seu portão principal que indica ser 5 horas da manhã. Gostaria de solicitar o auxílio para acionar as autoridades competentes e cobrar uma solução rápida uma vez que, para nós, munícipes, resta somente pagar um salgado IPTU e não ter um bairro com condições adequadas ou acesso ao Parque da Aclimação em seu horário regulamentar. Desde já obrigado."

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA): "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), afirma que o horário de funcionamento do Parque da Aclimação foi temporariamente alterado das 6h às 18h por causa das fortes chuvas, na época, que causaram a queda de uma árvore em um poste, prejudicando parcialmente a iluminação do espaço. A Divisão de Gestão de Parques Urbanos está providenciando os materiais necessários para restabelecer integralmente a luz junto à Enel e assim o horário da área verde voltará ao habitual, das 5h às 20h. A SP Regula, agência responsável pela gestão da rede municipal de iluminação pública, solicitou um relatório à concessionária Ilumina SP para averiguação dos horários de desligamento da iluminação pública das ruas do Jardim da Glória. Em alguns dias, a iluminação teve o desligamento programado para 5h40, mas nos dias restantes está com a iluminação programada para apagar às 6h05. Diariamente a SP Regula providencia os reparos necessários para a melhoria da iluminação pública, trocando lâmpadas com mau funcionamento e vistoriando a correspondente fiação que, em alguns casos, pode ter sido furtada ou alvo de vandalismo. Em situações normais, a manutenção é realizada no prazo máximo de 24 horas. No entanto, em decorrência de fatores externos como queda de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais, esse prazo poderá ser estendido. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156."

