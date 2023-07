Jardim Europa: leitor reclama de carro abandonado há quase um ano

João Monteiro da Gama reclama de carro abandonado no Jardim Europa há mais de dez meses. Ele pede providências para a prefeitura de São Paulo.

Reclamação de João Monteiro da Gama: “Gostaria de denunciar um carro abandonado no Jardim Europa. Ele está parado na Rua Itália em frente ao número 96. Este veículo se encontra há mais de dez meses parado no mesmo local.”

Resposta da prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros: “A prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que realizou vistoria na Rua Itália e não foram encontrados veículos abandonados no número 96. Um veículo foi encontrado na altura do número 280 e adesivado. Caso os proprietários não retirem do local no prazo de cinco dias, o automóvel será considerado abandonado e removido da via.”

Leitor reclama de carro abandonado há quase um ano para a prefeitura de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Procedimentos de Remoção

Quando constatada uma denúncia sobre carro abandonado, inicialmente é fixada no automóvel uma notificação. Após 5 dias sem providências por parte do proprietário, o automóvel é considerado abandonado. Na sequência, o veículo é removido e encaminhado ao pátio da Subprefeitura. O dono é notificado e decorridos 90 dias da apreensão, se ele não aparecer, a administração pode levar o carro a leilão.

Para que o automóvel seja removido, é necessário que a subprefeitura siga procedimentos legais e administrativos, entre eles: verificar junto a órgãos competentes, como Polícia Militar, CET e Detran, se o veículo não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial e outras situações.

Como forma de combater o abandono de veículos na capital, foi publicado o Decreto nº 62.164/2023, determinando que o deslocamento do veículo para outro local da mesma via ou via contígua não interrompe o prazo previsto para a retirada pelo proprietário, impedindo que o veículo deteriorado permaneça no espaço público.

A SMSUB realiza o serviço de remoção de carros abandonados em vias públicas nas 32 subprefeituras da cidade. A solicitação pode ser feita pelo cidadão através do SP156, tanto por ligação telefônica como por aplicativo.

A multa por abandono de veículo em via pública é de R$ 25.000,00 e, para retirá-lo do pátio, o proprietário tem que arcar também com os custos de remoção e estadia.

