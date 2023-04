Jardim Europa: Leitora cobra poda de árvore que prejudica sinalização

Cristina Aguilera cobra a poda de árvores em frente à Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, que tampam semáforo, não sendo possível pedestre saber quando a sinalização está verde ou vermelha e realizar a travessia em segurança.

Leitora cobra poda de árvore que prejudica sinalização. Foto: Pixabay.

Reclamação de Cristina Aguilera: "Peço auxílio para denunciar um problema de falta de zeladoria que envolve poda de árvore. Na Avenida Europa, em frente à Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, existem árvores que tampam o semáforo. Em razão da falta de zeladoria no local, vários visitantes e funcionários do museu quase foram atropelados por não conseguirem ver se o sinal estava verde ou vermelho e, desta forma, realizarem a travessia em segurança. Isso é um perigo recorrente. Já foi solicitada para a prefeitura de São Paulo a poda em janeiro e nada aconteceu. A região recebe muitos visitantes, entre adultos e crianças, pois é bem turística, com três museus na região: Casa Museu Ema Klabin, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (MuBE) e Museu da Imagem e do Som (MIS). Poderiam fazer adenúncia, por favor? É fundamental que seja feita a poda da árvore, assim como um serviço preventivo, com constante manutenção no local."

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, afirma que uma equipe da Subprefeitura realizou a poda da árvore próxima a Casa Museu Ema Klabin na sexta-feira passada, 14. De janeiro a março de 2023, a Subprefeitura Pinheiros realizou a poda de 785 árvores, no ano de 2022 foram feitas 3.596 podas em árvores na região. O munícipe pode solicitar serviços de poda de árvore por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.