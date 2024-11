Jardim Helena: leitor cobra fiscalização em rua invadida por carros na contramão

Reclamação de Luiz Claudio Zabatiero: “Os moradores da Rua Santa Edith, no Jardim Helena, na zona leste da cidade de São Paulo, não aguentam mais os mais de 80 veículos por dia que passam na contramão sem nenhuma punição. A rua tem escola infantil, na altura do número 560, idosos caminhando, e apesar de solicitações já feitas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não coloca um fiscal no local. Pedimos ajuda do jornal para tentar resolver esta questão o quanto antes. Muito obrigado.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que foram realizadas fiscalizações, atendendo a 14 solicitações na Rua Santa Edith. A via em questão conta com sinalização vertical em bom estado de visibilidade. Em atenção à nova solicitação a CET irá intensificar a fiscalização nos próximos dias para coibir desrespeitos ao Código de Trânsito Brasileiro.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.