Jardim Paulista: leitor relata que CET não removeu veículo estacionado irregularmente

Luiz Mário Vieira Souto Leitão da Cunha afirma que solicitou o serviço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para remover um veículo que estava impedindo a entrada e saída de carros do prédio onde reside, mas não teve a solicitação atendida.

Reclamação de Luiz Mário Vieira Souto Leitão da Cunha: “Quero expressar meu descontentamento com relação ao descaso da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) quanto a um pedido de remoção de veículo estacionado irregularmente. No dia 7 de outubro deste ano, eu e outros moradores do prédio onde resido chamamos a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para rebocar e multar um carro parado na frente da garagem do prédio que fica localizado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1109, no Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, e não fomos atendidos, mesmo após reiterados pedidos pelo telefone 156. Temos os protocolos das ligações. O motorista simplesmente estacionou seu carro no local e, pelo visto, ficará impune, apesar de impedir os moradores do prédio de entrar ou sair do condomínio residencial. Pagamos impostos altíssimos e não temos o atendimento mais básico em um momento de extrema necessidade. Deplorável o descaso da CET. Até porque em caso de emergência, não teríamos como sair do prédio, em razão do carro parado indevidamente na frente do prédio residencial. Muito obrigado desde já pela atenção.”

Leitor relata que a CET não removeu veículo estacionado irregularmente em frente ao prédio onde reside. Foto: Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esclarece que, em razão das fortes chuvas que aconteceram no dia 7 de outubro deste ano, as equipes de campo estiveram empenhadas no atendimento de demandas prioritárias, de grande impacto para a fluidez e segurança do trânsito da cidade. Com o término das urgências, um agente foi até o local das solicitações, mas não constatou a infração citada. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.