Jardim Paulista: Leitora cobra retirada de resíduos de poda de árvores

Denise Abdalla solicita a retirada de resíduos de podas de árvores na Alameda Ministro Rocha de Azevedo na esquina com a Rua Barão de Capanema, região do Jardim Paulista.

Foto: Pixabay

Reclamação de Denise Abdalla: "Venho solicitar ajuda com relação a um problema, que estou tentando, mas até o momento, não consegui ser atendida. Trata-se da necessidade de retirada de resíduos de podas de árvores realizadas na região do Jardim Paulista. Há cerca de um mês, foram feitas podas de árvores na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) da Alameda Ministro Rocha de Azevedo na esquina com a Rua Barão de Capanema. No entanto, no lugar de jogarem os troncos e as plantas no interior do edifício, que conta com um enorme jardim, eles jogaram tudo na calçada e lá permanecem há mais de mês todos os resíduos da poda, deixando um rastro de sujeira inigualável, e que vai também servindo de banheiro público. Depois de muito custo, eu consegui um contato com a SAC da Sabesp, mas até agora nada. Espero que meu pedido seja agora atendido, pois considero um desrespeito o serviço ser executado, mas a limpeza não ser realizada corretamente no local.

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que recentemente não executou poda de árvores no imóvel citado e que os resíduos mencionados são resultado de serviço de poda feito por terceiros na área externa, cuja responsabilidade não é da Companhia. Ainda assim, a equipe da companhia vai colaborar na retirada do material do local. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.