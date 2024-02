Jardim Santa Cruz: leitor reclama de buracos em vias do bairro da zona sul de SP

Reclamação de Júlio Neto: “Gostaria de ter auxílio urgente para resolver um problema em via pública que afeta moradores e também comerciantes da região. Trata-se do cruzamento das ruas Marfim e Conde Luiz Zunta, no Jardim Santa Cruz, zona sul de São Paulo, que está muito esburacado, o que dificulta a passagem de veículos, mesmo em velocidade muito reduzida. O problema persiste desde maio do ano passado. Reforço ainda que sempre que chove acaba se agravando a situação. A questão é ainda mais precária na altura do número 161 da Rua Marfim. Espero que as autoridades responsáveis tomem providências para resolver o quanto antes o problema que afeta toda a população do bairro.”

Resposta da Subprefeitura Santo Amaro: “A Subprefeitura Santo Amaro informa que a inconformidade no asfalto, localizada no cruzamento das ruas Marfim e Conde Luiz Zunta, passou por reparo. Após a reforma, o endereço entrou no cronograma de serviço da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) para ser feita a concordância asfáltica. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Entramos em contato com o leitor que foi informado sobre a ação da Prefeitura de São Paulo. Caso necessário, ele pode voltar a entrar em contato novamente para apresentar seu relato em relação ao pedido de recapeamento de via.