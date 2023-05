Jardins: Leitora cobra providências com relação a prédio invadido na região

Cristina Silva pede providências para resolver transtornos provocados por um prédio invadido da Rua Oscar Freire com Rua Peixoto Gomide, nos Jardins, na zona oeste da capital paulista.

Reclamação de Cristina Silva: "Venho, por meio deste espaço, solicitar ajuda para as providências dos órgãos competentes sobre um prédio invadido da Rua Oscar Freire com Rua Peixoto Gomide, nos Jardins, na zona oeste da capital paulista. As irregularidades são inúmeras, se estendem há anos e se agravam a cada dia: Crianças desassistidas na rua até tarde da noite ou em horário escolar trabalhando nas imediações, assédio moral e físico a moradores, instalações elétrica irregulares e botijões de gás clandestinos com risco de explosão e incêndio e lixo na calçada. Enfim, condições insalubres e com risco de vida para seus moradores e vizinhança."

Leitora cobra providências com relação a prédio invadido na região dos Jardins. Foto: Pixabay

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que no dia 8 de março deste ano foi aberto um processo administrativo na Subprefeitura visando informar à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) a situação do imóvel localizado na Rua Peixoto Gomide, 1830, esquina com a Rua Oscar Freire, uma vez que o espaço apresentava indícios de subutilização. Sobre a limpeza, a Prefeitura afirma que realiza todos os dias a varrição na rua. Além disso, a via recebe, mensalmente, os serviços da operação Operação Cata-Bagulho. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informa que o endereço citado é de propriedade particular e, nesses casos, os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) não realizam abordagens sociais. Ainda assim, o SEAS realiza abordagens de forma rotineira nos arredores prédio, à Rua Oscar Freire, esquina com Rua Peixoto Gomide, orientando sobre os serviços da rede socioassistencial, endereços e telefones do Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Pinheiros, além de orientações sobre Cadastro Único e demais ofertas da Política de Assistência Social. Cabe informar que há cinco crianças que moram no prédio em questão e que frequentam periodicamente o Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) 'Lar Escola Cristão', localizado à Avenida 9 de julho, 4805. O CRAS Pinheiros tem atendido às famílias das ocupações que procuram o serviço, promovendo o acolhimento, orientações e encaminhamentos necessários."