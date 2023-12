Jardins: leitora cobra serviço de conservação de árvores em SP

Ana Lúcia Tubero solicitou um serviço da Prefeitura de São Paulo para a avaliação do estado de conservação de uma árvore localizada nos Jardins. Parte da árvore caiu, antes de ser feita a vistoria. Ela disse que abriu outros chamados para árvores, mas sem sucesso no atendimento.

Reclamação de Ana Lúcia Tubero: “O verdadeiro patrimônio dos Jardins são suas árvores. Mas os serviços públicos não estão nem aí para as árvores. Só tratam de podas drásticas e descuidadas. Fiz vários protocolos junto à Prefeitura de São Paulo solicitando a avaliação da saúde de um Flamboyant que ficava na área da calçada de minha residência. Nunca vieram. E parte importante da árvore caiu sobre a garagem, o muro e a área de serviço de minha casa. Vieram os bombeiros e um pessoal terceirizado da prefeitura e retiraram o que caiu, deixando metade da árvore em pé. Eu abri dois novos protocolos na prefeitura e pedi que avaliassem o que havia sobrado do Flamboyant e também outras quatro árvores que estavam com parasita. Posteriormente, uma equipe da Prefeitura de São Paulo veio e simplesmente removeu o restante da árvore. Nenhuma avaliação, nenhum laudo. E a prefeitura deu baixa no protocolo referente às outras quatro árvores. Tentei várias vezes um canal na prefeitura que fizesse manutenção e conservação de árvores. Não existe. Decidi contratar particularmente e qual não foi a minha surpresa quando no orçamento de quase R$ 10 mil constavam serviços que são prestados pelos serviços públicos pelos quais nós, cidadãos paulistanos, já pagamos. Ou seja, terceirizam o serviço público e cobram do cidadão. Não aceitei, é óbvio. E apelo ao jornal para me ajudar na conservação e manutenção das árvores. Quem é o responsável por este setor?Até quando vamos esperar que as árvores dos Jardins apodreçam para que a prefeitura possa fazer a única coisa que sabe: a remoção. Obrigada e desculpe o desabafo.”

Leitora cobra serviço de conservação de árvores em SP. Foto: Arquivo pessoal/Ana Lúcia Tubero

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura de Pinheiros, informa que houve um acionamento via Defesa Civil na Rua Antônio Bento, por queda de galho. Uma equipe da Subprefeitura foi ao local e constatou que o exemplar arbóreo apresentava estado fitossanitário comprometido com ôco aberto. Por este motivo, foi feito o corte da árvore, ficando pendente a destoca para o posterior plantio compensatório do exemplar no local.”

Mais informações

A Secretaria esclarece que as equipes de poda atuam diariamente na cidade de São Paulo e junto com as 32 subprefeituras, realizou de janeiro a outubro deste ano, a poda de 152.939 árvores e a remoção de 10.794. No ano passado, no mesmo período, foram podadas 124.136 e 12.380 removidas.

Na capital são realizadas podas preventivas para melhoria das condições estruturais e fitossanitárias das árvores, com vistorias periódicas para identificar árvores em estado crítico.

Todas as equipes municipais envolvidas no manejo arbóreo passam por treinamento e seguem um manual de poda e remoção elaborado e aprovado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Em caso de queda de árvore, o munícipe deve entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 156.

É importante ressaltar que a presença de árvores na calçada é benéfica para a população. Os exemplares melhoram a qualidade do ar ao absorver CO₂, reduzem a temperatura local, proporcionam sombra e absorvem o som, promovendo um ambiente mais saudável e agradável para os moradores. Antes de qualquer serviço, as árvores passam por estudo de um engenheiro-agrônomo. De janeiro a outubro de 2023, a Subprefeitura Pinheiros realizou a poda de árvores 4.237 e a remoção de 924.

O munícipe pode solicitar serviços de poda ou remoção da Prefeitura por meio do Portal 156, no site: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

Manejo x fiação elétrica

A administração municipal não realiza procedimento de poda ou remoção enquanto a equipe da Enel não faz a liberação dos galhos em contato com a fiação elétrica. Essa medida é necessária para evitar descarga elétrica durante a execução de qualquer serviço, preservando assim a vida dos funcionários. As solicitações de poda ou remoção de árvores que estejam em contato com a rede elétrica são encaminhadas à Enel, para realizar o corte dos galhos da rede. Após a intervenção por parte da Enel, a Subprefeitura dá continuidade ao serviço de poda/remoção.

