Lâmpadas de postes acesas durante o dia: leitora cobra conserto de iluminação pública

Simone F. Santos afirma que reclamou sobre lâmpadas de postes que estão acesas durante o dia na Avenida Águia de Haia, entre a Avenida Imperador e a Avenida São Miguel, na Ponte Rasa, na zona leste da cidade, mas a solicitação não foi atendida. Ela tem receio de dar problema geral na energia e os postes ficarem apagados durante o período noturno.

Reclamação de Simone F. Santos: “Eu liguei para a Ilume na semana passada para relatar duas ruas que vi postes de iluminação pública com luzes acesas durante o dia. Eu estava na rua e não consegui anotar o protocolo. Achei importante avisar porque deve ser algum problema nos postes que não estão apagando as luzes durante o dia, ou seja, eles ficam acesos ao longo do dia e ao longo da noite. Meu receio, que ando pela região, é que possa acabar danificando a fiação e aí queimar luzes. Para evitar que as luzes queimem e fique tudo escuro à noite eu liguei mas até agora nada foi feito. Passei nesta sexta-feira novamente e está tudo da mesma forma. Vários postes acesos na Avenida Águia de Haia, entre a Avenida Imperador e a Avenida São Miguel, e também na Rua Agenor Rocha (por toda a extensão). Ambas as vias ficam na Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo. Conto com auxílio para que minha queixa seja encaminhada para as autoridades responsáveis.”

Leitora cobra conserto de iluminação pública na zona leste de São Paulo. Foto: Pixabay

Resposta da SP Regula: “A SP Regula informa que uma equipe de manutenção compareceu à Avenida Águia de Haia, na última sexta-feira, 11, realizou vistoria ao longo da via, e constatou curto-circuito. Foi feito o reparo necessário e a iluminação do local foi normalizada. Pedidos de manutenção na Iluminação Pública são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156.”

