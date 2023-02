Leitor cobra entrega de mercadoria

Jorge S. Decol relata que comprou um produto no site da Shopee, mas passados quase três meses ainda não recebeu a mercadoria.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Jorge S. Decol: "Peço auxílio para tentar solucionar um problema de entrega que tenho enfrentado há algum tempo e até o momento não tive retorno da Shopee. No dia 4 de outubro de 2022, na minha primeira experiência de compra pelo site Shopee, eu adquiri uma colcha de cama fabricada em Santa Catarina. No site, a promessa de entrega era de uma semana. Após quase três meses da realização da compra e do pagamento efetuado, eu não recebi o produto. Também não tive resposta ou satisfação com relação aos e-maisl que enviei cobrando a entrega da mercadoria ou a devolução do meu dinheiro. Que decepção. É um desrespeito. Além de a empresa não entregar no prazo combinado, também não dá a mínima em responder todos os meus questionamentos. É meu direito e quero saber se irei receber ou não o produto."

Resposta da Shopee: "Referente à requisição de Jorge Decol, a Shopee afirma que o reembolso foi aprovado desde 21 de outubro do ano passado, porém, por motivo dos dados bancários não terem sido cadastrados na plataforma, o pagamento não foi efetuado. Solicitamos que o consumidor cadastre os dados bancários no nosso aplicativo para que o reembolso seja efetuado. A Shopee reforça que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável para consumidores e vendedores e está comprometida em proporcionar uma experiência de compra segura e agradável aos usuários. O aplicativo da Shopee é o canal oficial para solicitações. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

