Leitor cobra entrega de produtos

Oswaldo Ubriaco Lopes cobra a entrega de produtos que comprou pelo site da Casa Santa Luzia, mas até agora ainda não recebeu.

Reclamação de Oswaldo Ubriaco Lopes: "Gostaria de solicitar ajuda do jornal para resolver um problema relacionado a uma compra realizada pela internet. No entanto, estou com dificuldade para falar com a Casa Santa Luzia para receber os produtos que eu comprei. Já passou o prazo de entrega e nada. Por isso, quero apresentar esta queixa contra a Casa Santa Luzia. Comprei em 27 de novembro quatro garrafas de champanhe Taittinger que deveriam ser entregues pela empresa responsável em até quatro dias. Nunca recebi, apesar de eles acusarem o recebimento e declararem o faturamento. Não sei mais o que fazer! Não respondem, não se manifestam, embora tenham recebido o pagamento dos produtos. Vocês poderiam me ajudar? Tenho toda documentação comigo, inclusive os e-mails deles dando conta do pedido, pagamento e suposto envio. Como disse anteriormente, somente quero receber os produtos que eu paguei e já foram pagos, visto que até já foi processado o faturamento das quatro garrafas de champanhe Taittinger. Conto com a ajuda do jornal para que minha solicitação seja o quanto antes esclarecida e atendida. Desde já, fico agradecido se puderem me ajudar. Muito obrigado."

Resposta da Casa Santa Luzia: "Nós recebemos sua solicitação e, em breve, alguém do nosso time entrará em contato com o consumidor. Para atendimento por telefone, o cliente pode ligar para (11) 3897-5000. O horário de atendimento é das 8h00 às 18h00 de segunda-feira a sexta-feira. O contato por email é o sac@santaluzia.com.br."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.