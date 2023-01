Leitor cobra estorno de conta digital

Aldo Teixeira Luque questiona parceria da Caixa Econômica Federal com o Mercado Pago para resgate de valores de loterias, assim como valores retirados indevidamente pelo Mercado Pago.

Reclamação de Aldo Teixeira: "Peço auxílio para resolver um problema de saque indevido e dificuldade para receber reembolso. Também questiono a parceria da Caixa Econômica Federal com o Mercado Pago para resgate de valores de loterias. Para jogos online da Caixa Econômica Federal, quando você é premiado em alguma das loterias , uma das opções para resgate é a transferência do prêmio para sua conta do Mercado Pago. Para o saque desta conta o Mercado Pago exige, além do seu e-mail e senha, uma dupla confirmação através do reenvio de um código, que ele mandou para o celular do usuário. O MP aplica correções a esse valor sob sua responsabilidade. Minha conta foi zerada por meio do acesso de um correntista do Mercado Pago devidamente identificado por seu CPF e conta. O Mercado Pago sabe que não fui eu, mas se recusa a me reembolsar. A Caixa sabe que seu parceiro não é confiável? Atenção usuários: veja como agir daqui para a frente com relação ao Mercado Pago. Peço ajuda do jornal para que meu caso seja exposto, assim como seja resolvido o quanto antes este problema junto ao Mercado Pago."

Resposta do Mercado Livre: "O Mercado Livre informa que a situação do Sr. Aldo Teixeira Luque se encontra normalizada. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. Estamos disponíveis para te orientar todos os dias da semana. Entre em nossa página de Ajuda (https://www.mercadopago.com.br/ajuda), escolha o assunto e confira as perguntas frequentes. Podemos ainda te ajudar com cancelamentos, reclamações e informações gerais exclusivas sobre Mercado Pago: 0800 637 7246. Atendimento para pessoas com deficiência auditiva/fala: 0800 650 2121."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.