Leitor cobra reembolso de viagem cancelada

José André Sobrinho afirma que desde 26 de maio de 2020, quando cancelou uma viagem com a CVC, ainda não foi reembolsado.

Reclamação de José André Sobrinho: "Tenho 80 anos e sou assinante deste conceituado jornal há muito anos. Estou com imensa dificuldade de receber valor de pacote comprado pela CVC. Por esta razão, venho solicitar a ajuda de vocês, se possível for, para que eu possa rever o que resta deste valor. Problemas com reembolso de viagem comprada com a CVC: R$6.384,73. Comprei na CVC Ibirapuera em 29 de novembro de 2019, um pacote viagem no valor R$6.384,73, para viajar em maio de 2020. Ocorre que devido a pandemia e cancelamento das viagens, este pacote foi então cancelado. Posteriormente, em 26 de maio de 2020, a CVC informou que este valor seriadisponibilizado, sem correção monetária, até a data de 31 de dezembro de 2021. Eu até assinei um termo de ciência e anuência para o valor ser depositado em minha conta bancária. Entretanto, decorridos todos esses anos e, após diversos e-mails (impossível falar com o SAC da empresa), a CVC não fez o ressarcimento do valor. Pode até ser legal mas, no mínimo, é imoral e é um descaso a CVC usar o dinheiro do cliente por tanto tempo, sem juros e correção. É inadmissível que ao longo deste período a empresa não tenha se organizado para ressarcir seus clientes em razão de um problema tão sério que tivemos no mundo todo relacionado com a covid-19, que provocou cancelamentos de diversas viagens, inclusive a minha. Como disse, recorro ao jornal, porque pelo atendimento por telefone é impossível falar com um atendente."

Resposta da CVC: "Contatamos o cliente, confirmamos o processamento do reembolso e o caso foi resolvido. A empresa permanece à disposição para mais esclarecimentos."

