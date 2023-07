Wellington Navarro cobra segurança na Creche Beth Lobo, localizada na Rua Cosenza, 126, Utinga, em Santo André, no ABC paulista.

Reclamação de Wellington Navarro: “Venho por meio desta mensagem informar a precariedade da Creche Beth Lobo, localizada na Rua Cosenza, 126, Utinga, em Santo André, no ABC paulista. A creche é muito boa, professores excelentes, coordenadores e funcionários perfeitos para o cargo. Nesta parte, não temos o que reclamar, mas em questão a segurança de nossos filhos, a prefeitura peca demais. Não tem uma identificação na entrada. Não tem um guarda protegendo nossas crianças, apenas uma coordenadora que duvido que saiba a feição de todos os pais dos alunos que vêm buscar seus filhos. Se você for buscar ou até levar seu filho para a creche fora do horário de entrada e saída, informamos apenas o nome e a entrada é liberada. Eu espero encarecidamente que tomem providências.”

Leitor cobra segurança em creche localizada em Santo André Foto: Pixabay/@cocoparisienne/Divulgação

Resposta da Prefeitura de Santo André: “A Prefeitura de Santo André afirma que aumentou as rondas nas escolas da cidade, realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) em parceria com a Polícia Militar. Além disso, a cidade ampliou o monitoramento por imagens nas escolas da rede municipal, que já contam com 1,3 mil câmeras, instaladas em 95% das unidades. Até o fim do mês, serão instalados mais 200 equipamentos, o que levará à cobertura de toda a rede. Ainda em abril, portanto, a cidade contará com 1,5 mil câmeras em funcionamento nas escolas. As imagens são acompanhadas em tempo real no COI (Centro de Operações Integradas) por GCMs e policiais. As ações fazem parte de um pacote de segurança anunciado nesta quinta-feira (13) pelo prefeito Paulo Serra. As medidas foram detalhadas em reunião do Comitê Integrado de Segurança realizada na sede do COI, com representantes das polícias Militar e Civil, além das secretarias de Educação e Segurança Cidadã. Também faz parte do pacote de ações a criação de grupos permanentes de monitoramento e diálogo entre diretores, professores, funcionários e conselho de escola com a participação de pais e mães. Outra medida é a ampliação do ‘Con_Viver Bem’, programa já existente na cidade que disponibiliza psicólogos e apoio emocional para professores, alunos, equipes gestoras e a comunidade escolar. Ainda como parte da série de ações está a instalação de botão do pânico em todas as unidades escolares e uma campanha de conscientização para que não sejam divulgadas ameaças e ataques nas redes sociais ou pelo WhatsApp. A recomendação é encaminhar todas as informações apenas para forças de segurança e autoridades.”

