Leitor cobra serviço de zeladoria na zona norte de SP

Iderito Caldeira solicita providências urgentes a fim que sejam executados serviços de capinação e limpeza dos canteiros centrais das Avenidas Marechal Argolo Ferrão e João Simão de Castro, na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Iderito Caldeira: "Como leitor diário do Estadão, eu venho solicitar providências urgentes a fim que sejam executados serviços de capinação e limpeza dos canteiros centrais das Avenidas Marechal Argolo Ferrão e João Simão de Castro, na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. No local, estão instaladas Torres de transmissão da Enel. Tendo em vista o mato alto, entulho e lixo que são verificados nos locais, com a proliferação de insetos e ratos que invadem as residências vizinhas, é importante que seja mantido um serviço de conservação nos locais. Que seja feita uma visita constante ou mesmo seja colocado no cronograma a necessidade de limpeza de tempos em tempos para que o problema não se agrave. Moradores da região ficam indignados com o tamanho descaso e possibilidade de transmissão de doenças, em razão da má conservação e limpeza. Pedimos apoio do Estadão nesta causa urgente. Agradecemos desde já a atenção dada ao nosso problema."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme, afirma que o local citado está sob linha de transmissão de alta tensão da empresa Enel distribuição São Paulo. A mesma foi notificada para realizar o serviço de limpeza e conservação no endereço. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. A população pode entrar em contato com a Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."

