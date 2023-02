Vila Sônia: Leitor reclama de lixo e mata em calçada

Luiz Fernando Fonseca reclama de lixo, entulho e matagal na Rua Dr Afonso Pena Júnior, na Vila Sônia, na zona sul da cidade de São Paulo.

Foto: Pixabay

Reclamação de Luiz Fernando Fonseca: "Gostaria de solicitar ajuda para resolver um problema de zeladoria em via da zona sul da cidade de São Paulo, que vive repleta de lixo, mato e entulho. Mesmo após seguidas comunicações feitas por meio do serviço 156 da Prefeitura de São Paulo, permanece a situação de desleixo na calçada da Rua Dr Afonso Pena Júnior, na Vila Sônia, na altura do número 141, com acúmulo de mato, detritos e fezes de animais. Peço urgentemente auxílio, para que as providências sejam tomadas e o local seja conservado. Como se trata de uma calçada, muitas pessoas transitam por ela, mas nestas condições fica difícil passar pela calçada. Agradeço se o jornal puder me auxiliar com relação ao problema relatado."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Butantã, fará uma vistoria no endereço citado e, se tratando de uma calçada particular, o proprietário será notificado e autuado para que faça os reparos e regularização do passeio. Caso seja um passeio público, o conserto será providenciado. Vale ressaltar que a manutenção das calçadas particulares é de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme determina a Lei nº 15.442/2011. Mais informações sobre a regras de adequação de calçadas, o munícipe pode acessar o site. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

