Leitor enfrenta dificuldade para atualizar documentação de veículo

Coraci P Malta afirma que não conseguiu realizar o licenciamento anual de seu veículo e que também estão ocorrendo bloqueios, os quais ele desconhece o motivo.

Reclamação de Coraci P Malta: "No dia 19 de outubro, eu paguei a taxa de licenciamento do ano de 2022 para meu veículo no valor de R$ 144,86. Como até o dia 24, não havia sido registrado esse pagamento no site do Detran, fui verificar se meu veículo tinha algum débito ou alguma restrição pendente. Para o meu espanto, ao verificar,descobri os misteriosos bloqueios administrativos. Meu veículo tem restrição de venda porque teve isenção de ICMS de modo que para venda antes de 6 de janeiro de 2025 deve ser recolhido o imposto. A situação do meu veículo é totalmente regular. Conforme informado no site do Detran, o proprietário tem que ir no posto do Detran para obter o relatório sobre os bloqueios. Anteriormente, em abril do ano passado, em consulta para verificar se meu veículo não tinha pendências, constavam dois bloqueios administrativos. Fui então ao Detran no Poupatempo da Lapa para resolver o problema. Não me deram nenhuma informação sobre os misteriosos bloqueios, mas recebi a garantia de que seriam retirados os bloqueios. Então, das duas uma, ou não fizeram nada, ou colocaram de volta os misteriosos bloqueios administrativos. Diante disso, no dia 24 de outubro, eu enviei email para o Detran solicitando esclarecimentos sobre como fazer o licenciamento anual do meu veículo, em virtude dos bloqueios administrativos. Os esclarecimentos não foram fornecidos. Tenho dificuldade de locomoção (PCD), portanto considero total falta de respeito exigir de novo a minha presença para fazer o licenciamento anual."

Resposta do Detran.SP: "O Detran.SP informa que o veículo citado possui bloqueio porque não houve a entrega pela proprietária da nota fiscal original e decalques do chassi quando do registro em 2021, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para que a situação seja regularizada, é necessário que os documentos citados sejam entregues em uma unidade do Poupatempo."

