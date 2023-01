Leitor reclama de atendimento de empresa de telefonia

Mário Labanca Filho reclama de defeito em linha telefônica da Vivo e falta de atendimento para resolver o problema.

Reclamação de Mário Labanca Filho: "Peço a gentileza de me ajudar com o retorno do funcionamento da minha linha telefônica da empresa Vivo, no município de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O sinal foi desligado. Eu entrei em contato com a empresa Vivo, que avisou que até o fim do próprio dia o sinal seria restabelecido, fato que não ocorreu. Nos dias seguintes, eu continuei ligando para a empresa Vivo, com informações desencontradas. Dependendo de cada atendente, acionei a ouvidoria da empresa Vivo, sem êxito. Em uma das oportunidades, cheguei a receber a orientação que deveria migrar minha linha telefônica para um modelo digital, com uma série de acessórios, que não utilizo. Todos os dias recebo uma mensagem de agendamento de uma visita técnica,que nunca ocorre. Lembrando que esta linha telefônica foi adquirida em 1994, ainda da empresa estatal Telesp, por um valor bem elevado para a época e, hoje, eu me sinto vítima desta privatização. Como antigo assinante deste jornal e consumidor, peço ajuda com este assunto tão desagradável."

Resposta da Vivo: "A Vivo informa que, em contato com o cliente, o mesmo informou que a dificuldade já foi solucionada. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações "de fora para dentro da empresa". Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistemas.Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site www.vivo.com.br, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS."

